Заморозки, снег и туман ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение на воскресенье, 15 октября, связанное преимущественно с туманом и усилением ветра, объявили в ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане синоптики прогнозируют ветер, временами порывы 15-20 м/с.

15 октября ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области возможен туман.

В воскресенье ночью в горных районах Туркестанской области сохраняются заморозки 1 градус.

15 октября на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер на востоке и юге региона 15-20 м/с.

В воскресенье в центре Кызылординской области может быть высокая пожарная опасность.

15 октября ночью и утром на севере Акмолинской области синоптики прогнозируют туман. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на юге и западе Костанайской области ожидается туман. Ветер на севере и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

15 октября на большей части Северо-Казахстанской области возможен ветер, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер днем на севере и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

15 октября ночью на севере, днем на юге и западе Павлодарской области возможен ветер, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на севере и западе Актюбинской области ожидается туман.

15-17 октября в горных районах Жамбылской области может быть туман.

Как себя вести при тумане

Как отмечают спасатели, одной из наиболее серьезных опасностей для водителей является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Главное и самое надежное правило, касающееся езды во время тумана, заключается в том, что при наличии возможности лучше воздержаться от поездки.

Если же такой возможности нет, то во время движения необходимо:

снизить скоростной режим. В условиях плохой видимости скорость может составлять как 20, так и 5 км/ч. Вообще, существует "золотое" неписаное правило езды в тумане: показатель скорости должен быть меньше половины показателя расстояния видимости;

включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается - в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане при движении по краю проезжей части человек должен обозначить себя светоотражающими элементами. Иначе водители вас просто не увидят.