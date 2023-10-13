Дождь со снегом ожидаются на большей части Казахстана в выходные

В ближайшие несколько дней по всей территории Казахстана ожидаются туманы и усиление ветра. В ряде регионов – осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В период с 14 по 16 октября на северо-западе, севере, востоке, в центре, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Сильные осадки пройдут 16 октября в ВКО. На западе и юге республики прогнозируется погода преимущественно без осадков.

В целом по Казахстану синоптики обещают туманы и усиление ветра.

На большей части республики днем столбики термометров достигнут отметки 10-20 тепла. А ночью на юге и юго-востоке Казахстана в отдельных районах ожидаются заморозки от 1 до 3 градусов ниже нуля.

Напомним, сегодня в Алматы и Шымкенте – дождь, в Астане – ясная погода без осадков, в дневное время воздух прогреется до +10 градусов.

Согласно прогнозу погоды на октябрь, в начале второй декады (с 10 октября) на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. В середине месяца прогнозируются малооблачная погода и повышение температурного фона.

Очередная волна похолодания ожидается в конце месяца на всей территории страны: дожди с переходом в мокрый снег, туманы и гололедные явления, порывистый ветер. Температура воздуха понизится.