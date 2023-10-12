Победительницу "Мисс Астана 2023" выбрали в столице (фото)
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В столице выбрали победительницу конкурса "Мисс Астана 2023" – ею стала Карима Бримжанова, передает корреспондент NUR.KZ.
Финал конкурса "Мисс Астана 2023" состоялся сегодня в столице в Государственной Академической Филармонии им. Рахмадиева – претендентками на корону были 17 девушек.
Победительницей стала Карима Бримжанова.
Как сообщили организаторы конкурса, Карима Бримжанова в 2019 году обучалась на Foundation in science в Пизе (Италия) и получила степень бакалавра психологии на английском языке в столице Малайзии.
Сейчас девушка получает дополнительное образование в сфере графического дизайна и ведет блог, в котором делится с подписчиками деталями своего образа жизни. Также Карима занимается модельным бизнесом.
Первой вице-мисс стала Анна Зорина, второй вице-мисс – Бинур Жамболатова, третьей вице-мисс – Наталья Павлишина.
Отметим, что в членами жюри финала были: президент конкурса "Мисс Казахстан" Айдай Исаева, обладательница титула "Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова, телеведущая Жулдыз Абдукаримова, заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева и другие.
Напомним, ранее стала известна победительница "Мисс Алматы 2023" - ею стала Наталья Петри.
Корону "Мисс Павлодар 2023" забрала 19-летняя каратистка Аделина Балгымбаева.
Также в стране уже выбрали "Мисс Актау 2023" - ею стала 24-летняя Актоты Жунисбекова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040748-pobeditelnitsu-miss-astana-2023-vybrali-v-stolitse-foto/