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Победительницу "Мисс Астана 2023" выбрали в столице (фото)

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Карима Бримжанова
Карима Бримжанова. Фото: Алена Бутенко / NUR.KZ

В столице выбрали победительницу конкурса "Мисс Астана 2023" – ею стала Карима Бримжанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Финал конкурса "Мисс Астана 2023" состоялся сегодня в столице в Государственной Академической Филармонии им. Рахмадиева – претендентками на корону были 17 девушек.

Победительницей стала Карима Бримжанова.

Как сообщили организаторы конкурса, Карима Бримжанова в 2019 году обучалась на Foundation in science в Пизе (Италия) и получила степень бакалавра психологии на английском языке в столице Малайзии.

Сейчас девушка получает дополнительное образование в сфере графического дизайна и ведет блог, в котором делится с подписчиками деталями своего образа жизни. Также Карима занимается модельным бизнесом.

Первой вице-мисс стала Анна Зорина, второй вице-мисс – Бинур Жамболатова, третьей вице-мисс – Наталья Павлишина.

"Мисс Астана 2023"
"Мисс Астана 2023". Фото: Алена Бутенко / NUR.KZ

Карима Бримжанова
Карима Бримжанова. Фото: Алена Бутенко / NUR.KZ

Финалистки "Мисс Астана 2023"
Финалистки "Мисс Астана 2023". Фото: Алена Бутенко / NUR.KZ

Отметим, что в членами жюри финала были: президент конкурса "Мисс Казахстан" Айдай Исаева, обладательница титула "Мисс Казахстан-2022" Томирис Какимова, телеведущая Жулдыз Абдукаримова, заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева и другие.

Напомним, ранее стала известна победительница "Мисс Алматы 2023" - ею стала Наталья Петри.

Корону "Мисс Павлодар 2023" забрала 19-летняя каратистка Аделина Балгымбаева.

Также в стране уже выбрали "Мисс Актау 2023" - ею стала 24-летняя Актоты Жунисбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040748-pobeditelnitsu-miss-astana-2023-vybrali-v-stolitse-foto/

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