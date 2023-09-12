"Мисс Алматы-2023" выбрали в южном мегаполисе. За звание первой красавицы города боролись 9 девушек, вышедших в финал, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятие прошло в одном из ресторанов города. Организатор конкурса Совет Сеитов пожелал, чтобы победила достойная девушка, которая сможет представить город на "Мисс Казахстан".

Конкурс. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Финалистками стали девять девушек: Айлин Хамидова, Айша Нарымби, Аружан Мамбетәлі, Аяна Нуркасымова, Виктория Титова, Мадина Альмуханова, Назерке Әлімбекова, Наталья Петри и Сая Турсынбекова.

Конкурс. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В состав жюри вошли: стилист Эльмира Бекпатшаева, главный эксперт конкурса Андрей Ткаченко, Бауржан Апсеитов, Лилия Баймуратова, модельер Раушан Ануарбекова, Ирина Гончарова, Гульбахор Хасанова, Рафаэль Харун-заде, Дмитрий Лаптюшин, "Мисс Алматы-2022 "Томирис Заир, Юлия Ким, Валерия Оздемир, fashion-фотограф Данил Олейник, Индира Маханова, президент конкурса Айдай Исаева, дизайнер Куралай Нуркадилова, Совет Сеитов, дизайнер из Кыргызстана Арзубек Vonama.

Томирис Заир. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Первым соревнованием в финале стал конкурс "Визитка". Затем девушки приняли участие в дефиле в коктейльных платьях от кыргызстанского дизайнера Арзубека Vonama и продемонстрировали свои таланты в разных направлениях.

Конкурсантки исполнили народные танцы, показали современные номера и даже попробовали себя в балете. А также продемонстрировали свои знания об Алматы, рассказав интересные факты о городе.

Девушек наградили в нескольких номинациях.

Конкурс. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Конкурс. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Конкурс. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Конкурс. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В номинации "Этно-дива" победила Айлин Хамидова. В номинации Fashion Model победила Аяна Нуркасымова, "Спорт-дивой" стала Виктория Титова, Fashion Style - Мадина Альмуханова. В номинации Lady Congeniality стала победительницей Айша Нарымби, Аружан Мамбетәлі стала Media person, Назерке Әлімбекова победила в номинации Qazaq Aruy, Наталья Петри - Ayauly aru, Сая Турсынбекова - Talent performance.

Конкурс. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В номинации People Choice победила Мадина Альмуханова.

После этого жюри назвали четверых девушек, кто поборется за корону. И затем каждый член жюри называл имя девушки, отдавая ей свой голос. Набравшая наибольшее количество голосов получила право считаться победительницей.

Победительницы конкурса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Так, третьей вице-мисс Алматы стала Аяна Нуркасымова.

Второй вице-мисс назвали Айшу Нарымби.

Титул первой вице-мисс достался Мадине Альмухановой.

Главной красавицей города стала Наталья Петри.

"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Все четверо девушек будут участвовать в конкурсе "Мисс Казахстан".

"Мисс Алматы-2023" Наталья Петри. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы выбрали "Мисс Казахстан-2022". Ей стала Томирис Какимова из Алматы.