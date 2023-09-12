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"Мисс Павлодар-2023" стала 19-летняя каратистка

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"Мисс Павлодар-2023" Аделлина Балгымбаева
"Мисс Павлодар-2023" Аделлина Балгымбаева. Фото: NUR.KZ

Корону "Мисс Павлодар-2023" сегодня получила 19-летняя Аделлина Балгымбаева. Девушка обошла других 7 финалисток и теперь будет участвовать в республиканском конкурсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Павлодаре прошел финал конкурса красоты. За корону боролись 8 девушек, среди которых – музыканты, танцоры, художница, флорист. Победа в итоге досталась Аделлине Балгымбаевой, которая имеет черный пояс по каратэ.

"Это была моя мечта с детства. Я наблюдала часто, смотрела как девушки, очень красивые становятся "Мисс Павлодар", "Мисс Казахстан", и это была моя мечта. Я максимально старалась приложить все усилия, чтобы добиться этого титула. Я хотела показать, что девушки-спортсменки не только сильные, но и женственные. Я это всем доказала", – рассказала "Мисс Павлодар-2023" Аделлина Балгымбаева.

"Мисс Павлодар-2023" Аделлина Балгымбаева
"Мисс Павлодар-2023" Аделлина Балгымбаева. Фото: NUR.KZ

По словам девушки, каратэ она начала заниматься после того, как ее в детстве обидели мальчики. При этом Аделлине навыки боевых искусств пригодились, так как приходилось реально отбиваться от настойчивых парней при помощи силы. Сейчас павлодарка, к слову, свободна.

Напомним, сегодня стала известна обладательница титула "Мисс Алматы". Ею стала Наталья Петри.

После победы в конкурсе девушка рассказала, что учится в вузе и видит себя в будущем преподавателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036347-miss-pavlodar-2023-stala-19-letnyaya-karatistka/

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