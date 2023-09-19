Стала известна победительница "Мисс Актау-2023"

"Мисс Актау-2023" стала 24-летняя Актоты Жунисбекова. Девушка работает моделью и мечтает путешествовать. Всего в финале принимали участие 10 конкурсанток. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает Lada.kz.

Конкурс красоты провели в Доме дружбы. Отбор на него проходил с помощью кастинга. Девушки подавали заявки на сайте онлайн, а также через Instagram. Прошедших отбор приглашали на живое собеседование и общий офлайн-кастинг. В итоге в финал попали 10 участниц.

Оценивали финалисток члены жюри, в состав которого входили: "Мисс Казахстан-2015" Алия Мергембаева, "Мисс Актау-2015" Жулдыз Дузмагамбетова, "Мисс Актау- 2022" Жанна Кубышева, дизайнер и основатель дома моды "Гармония" Забира Жуманазарова, депутат маслихата Мангистауской области Бекнур Бисенов и руководитель компании Exeed Ануар Умытжанов.

Решением жюри титул "Мисс Актау-2023" завоевала 24-летняя Актоты Жунисбекова.

Актоты Жунисбекова. Фото: Lada.kz

Победительница конкурса училась в Китае и Москве. Имеет опыт работы в крупной компании ОАЭ. Девушка увлекается писательством и изучением французского языка, владеет 4 языками.

Она работает моделью и мечтает путешествовать. Актоты считает, что титул "Мисс Актау-2023" предоставит ей возможность привлекать внимание к социально значимым проблемам.

"Конечно, в глубине души я надеялась на то, что выиграю, потому что это было осознанным решением - принять участие в данном конкурсе. Планов очень много, будем много работать и развиваться дальше, надеюсь, вы тоже будете свидетелями хороших результатов.

Все девочки были достойны титула, все разносторонние, красивые, и каждая по-своему выделяется, но так как титул один, видимо, мне улыбнулась удача. Я благодарна всем тем, кто меня поддерживал, и желаю дальнейших успехов всем участницам", - поделилась Актоты Жунисбекова.

"I Вице-Мисс Актау-2023" стала Жансая Бердимырадова, II - Саржан Алдабергенова, III - Акжунис Базарбай.

Жансая Бердимырадова, Саржан Алдабергенова, Акжунис Базарбай. Фото: Lada.kz

Напомним, ранее стало известно, что "Мисс Алматы-2023" стала Наталья Петри. За звание первой красавицы города боролись 9 девушек, вышедших в финал.

Сама обладательница короны рассказала, что учится на четвертом курсе в КазНПУ имени Абая на специальности "Научная физика". При этом ее со школы интересовала не только физика, но и химия, и математика.

"На данный момент состою в модельном агентстве и активно развиваюсь в этой сфере. В будущем вижу себя успешной моделью, профессионалом своего дела, а также преподавателем", - поделилась Наталья Петри.

По словам девушки, она в свободное время любит читать книги, особенно, казахскую литературу. Хорошо владеет казахским языком.

А "Мисс Павлодар-2023" стала 19-летняя Аделлина Балгымбаева, которая имеет черный пояс по карате. Девушка обошла 7 других финалисток.

Как поделилась победительница, она начала заниматься карате после того, как ее в детстве обидели мальчики. При этом Аделлине навыки боевых искусств пригодились, так как приходилось реально отбиваться от настойчивых парней при помощи силы. Сейчас павлодарка свободна.