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"Извечно не решаемая проблема": главу Минтранса спросили о ремонте дорог в Казахстане

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Конус стоит возле ремонтируемой дороги
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании мажилиса главу Минтранса спросили о проблеме по ремонту дорог в Казахстане – ведомство заявляло, что успеет закончить ряд проектов до конца 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Извечно не решаемая проблема – ремонт автодорог. Есть много проектов: Караганда – Алматы, Курты – Капшагай, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Ушарал – Достык и другие. В прошлом году министерство заявляло, что в 2023 году ремонт этих дорог закончат… уже октябрь – осталось 2 месяца. Проекты завершат?" – озвучил свой вопрос депутат Ислам Сункар.

Глава Минтранса Марат Карабаев заявил, что проект по Ушарал – Достык протяженностью 180 км будет полностью завершен в 2023 году – его ввод в эксплуатацию состоится в ноябре. По другим участкам работы продолжатся в следующем году.

"Астана – Алматы на всей протяженности 946 км в этот год проект полностью сдаем, следующий год – завершение, ввод в эксплуатацию. Опасные с риском участки у нас Курты – Бурылбайтал, 127 км, но мы на следующий год будем работать, чтобы завершить. Талдыкорган – Усть-Каменогорск, 768 км, в этом году будет полностью проект обеспечен, следующий год – завершение будет", – ответил министр.

Отметим, что в конце сентября глава Министерства транспорта РК высказался о состоянии дорог в регионах страны – он назвал регионы с самыми плохими дорогами.

Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области оказались антилидерами рейтинга. И все же в ЗКО, как подчеркнул министр, дороги самые плохие.

А Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области возглавили список регионов с лучшими дорогами в Казахстане.

Аналогичные данные озвучивали в конце прошлого года.

А в начале текущего месяца замглавы МВД назвал регионы, на которые приходится большинство аварий в стране с травмами и смертями. Главная причина трагедий – состояние дорог.

Напомним, еще в прошлом году в мажилисе заявили, что, несмотря на выделяемые миллиарды тенге, качество автодорог в регионах существенно не меняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040497-izvechno-ne-reshaemaya-problema-glavu-mintransporta-sprosili-o-remonte-dorog-v-kazahstane/

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