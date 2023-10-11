Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Теплую погоду без осадков пообещали в крупнейших городах Казахстана

Опубликовано:

Листья лежат на земле
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 11 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +26 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.

Отметим, согласно информации на сайте РГП "Казгидромет", в Астане объявлено штормовое предупреждение - ожидается усиление ветра, порывы будут достигать 15-20 м/с. В Шымкенте тоже прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с - ухудшение погоды ожидается по всей Туркестанской области.

Напомним, ранее синоптики обещали, что с 10 по 12 октября в западных и северных регионах Казахстана стоит ожидать понижение температуры, в том числе до минусовых значений по ночам. А в некоторых областях будет гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040446-tepluyu-pogodu-bez-osadkov-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Теплую погоду без осадков пообещали в крупнейших городах Казахстана

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.