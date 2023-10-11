Теплую погоду без осадков пообещали в крупнейших городах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 11 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +26 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.
Отметим, согласно информации на сайте РГП "Казгидромет", в Астане объявлено штормовое предупреждение - ожидается усиление ветра, порывы будут достигать 15-20 м/с. В Шымкенте тоже прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с - ухудшение погоды ожидается по всей Туркестанской области.
Напомним, ранее синоптики обещали, что с 10 по 12 октября в западных и северных регионах Казахстана стоит ожидать понижение температуры, в том числе до минусовых значений по ночам. А в некоторых областях будет гололед.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040446-tepluyu-pogodu-bez-osadkov-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/