Теплую погоду без осадков пообещали в крупнейших городах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 11 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +26 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью температура снизится до +7 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.

Отметим, согласно информации на сайте РГП "Казгидромет", в Астане объявлено штормовое предупреждение - ожидается усиление ветра, порывы будут достигать 15-20 м/с. В Шымкенте тоже прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с - ухудшение погоды ожидается по всей Туркестанской области.

Напомним, ранее синоптики обещали, что с 10 по 12 октября в западных и северных регионах Казахстана стоит ожидать понижение температуры, в том числе до минусовых значений по ночам. А в некоторых областях будет гололед.