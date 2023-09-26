Когда включат отопление в Алматы

Открытие нового отопительного сезона в Алматы определяется метеорологическими прогнозами. В настоящее время проводится ежедневный мониторинг погоды, сообщается на официальном сайте ТОО "Алматинские тепловые сети".

Согласно Правилам подготовки и прохождения отопительного сезона Алматы, поэтапное подключение объектов начинается при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток по постановлению уполномоченного органа.

Подключение потребителей к теплоснабжению осуществляется в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;

жилые здания, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили, что как только прогноз погоды будет соответствовать требуемым нормам ТОО обеспечит подачу тепла до потребителя (до входа в дом).

Напомним, ранее мы сообщали, что казахстанцам вернут более 950 млн тенге за отопление.

Также в управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны сообщили, когда в столице могут дать отопление. Жителям напомнили, что в Астане нет утвержденной даты запуска отопительного сезона.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет" на 25-28 сентября, на северо-западе, севере и в центре Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

В температурном режиме значительных изменений не ожидается.