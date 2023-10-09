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Резкое похолодание: погода испортится к выходным в Астане

Опубликовано:

Женщина с зонтом переходит дорогу
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней, с 9 по 15 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 октября в Астане будет облачно. Температура в среднем составит +13 градусов. Днем воздух может прогреться до +18 градусов, но ночью температура опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 9,2 м/с.

10 октября ожидается пасмурная погода. Температура составит около +17 градусов. Максимальная температура поднимется до +22 градусов, а минимальная остановится на отметке +12 градусов. Скорость ветра составит до 9,6 м/с.

11 октября прогнозируется ясная погода. Средняя температура - в районе +10 градусов. Днем температура поднимется до +17 градусов, а ночью опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

12 октября в Астане синоптики обещают пасмурную погоду. Температура в среднем составит +9 градусов. Максимально температура поднимется до +11 градусов, а опуститься может до +7 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,7 м/с.

13 октября ожидается дождь. Среднесуточная температура ожидается около +6 градусов. Днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью похолодает до +5 градусов. Скорость ветра составит 10,2 м/с.

14 октября вновь прогнозируют дождь. Температура в среднем остановится на отметке +5 градусов. Максимальная температура составит +8 градусов, минимальная опустится до +3 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,0 м/с.

15 октября, по прогнозам синоптиков, снова будет дождь. Средняя температура составит +7 градусов. Воздух может прогреться и до +10 градусов, но ночью похолодает до +6 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040099-rezkoe-poholodanie-pogoda-isportitsya-k-vyhodnym-v-astane/

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