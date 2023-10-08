Еще несколько автодорог сделают платными в Казахстане

В Казахстане появятся новые платные дороги. При этом платность на некоторых участках вводится уже с сегодняшнего дня, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается на сайте компании, с 8 октября запущен процесс поэтапного внедрения платных автомобильных дорог II и III технической категорий. Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции.

Таким образом, по информации "КазАвтоЖол", с сегодняшнего дня введена платность за проезд на автодороге "Павлодар-Семей-Калбатау".

Последующий ввод платности за проезд планируется реализовать на 5 участках автомобильных дорог:

9 октября 2023 года — "Бейнеу-Акжигит";

10 октября 2023 года — "Уральск-Самара";

14 октября 2023 года — "Павлодар-Омск";

16 октября 2023 года — "Кокшетау-Петропавловск".

"На финальной стадии согласования находится приказ о вводе платности на участке автомобильной дороги "Уральск-Саратов", — отметили в "КазАвтоЖол".

При этом, в компании отметили, что легковые транспортные средства 1 класса освобождены от платы. Плата за проезд будет взиматься с 2-6 класса транспортных средств.

класс ТС (легковые) – 0 тг/км (освобождены); класс ТС (автобусы до 16 мест и грузовые) от 1 до 2,5 тн – 5 тг/км; класс ТС (автобусы до 32 мест и грузовые до 5,5 тн) – 10 тг/км; автобусы (свыше 32 мест и грузовые до 10 тн) – 15 тг/км; класс ТС (грузовые от 10 до 15 тн) – 20 тг/км; класс ТС (грузовые от 15 до 25 тн) – 25тг/км.

Также, по информации компании, предусмотрены льготные абонементы (ежемесячный и годичный):

для автобусов до 16 мест и грузовых от 1 до 2,5 тн – 1 МРП/месяц и 12 МРП/год; для автобусов до 32 мест и грузовых до 5,5 тн – 2 МРП/месяц и 24 МРП/год; для автобусов свыше 32 мест и грузовых до 10 тн – 3 МРП/месяц и 36 МРП/год; для грузовых от 10 до 15 тн – 4 МРП/месяц и 48 МРП/год; для грузовых от 15 до 25 тн – 5 МРП/месяц и 60 МРП/год.

Платные дороги в Казахстане

Напомним, в начале этой недели глава Минтранспорта Марат Карабаев сообщил, что тарифы на платные дороги в Казахстане повысятся на 20%.

"Первое – мы повышаем стоимость на 20%. Второе – мы его (тариф – прим. ред.) привязываем к МРП. Ежегодно с ростом МРП тариф будет повышаться", – заявил министр.

При этом он объяснил, что тарифы не пересматривались уже 10 лет, с момента введения платности на некоторых дорогах страны.

Отметим, что до сегодняшнего дня в Казахстане действовало 11 дорог, за проезд по которым взималась плата с владельцев легковых автомобилей.

Первый платный дорожный участок "Астана-Щучинск", по данным Национальной компании "ҚазАвтоЖол" появился в 2013 году. Почти 5 лет назад на платной основе заработали трассы "Астана – Темиртау", "Алматы – Қонаев" и "Алматы – Хоргос".

И уже почти два года платить нужно при проезде еще по семи участкам дорог: "Қонаев – Талдыкорган","Астана – Павлодар", "Тараз – Кайнар", "Шымкент – Кызылорда", "Шымкент – Тараз", "Шымкент – граница с Узбекистаном" и "Щучинск-Кокшетау".

Добавим, что согласно Закону РК "Об автомобильных дорогах" решения об использовании автомобильных дорог (участков) на платной основе могут быть приняты в отношении: