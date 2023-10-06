Порывистый ветер, град и мокрый снег прогнозируются в Казахстане в выходные

В предстоящие выходные на большей части Казахстана могут пройти дожди с грозами и порывистым ветром, возможен град, а в горах – снег, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ближайшие дни – с 7 по 9 октября – на большей части республики синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием фронтальных разделов:

пройдут дожди с грозами и порывистым ветром;

на западе Казахстана возможно выпадение града;

Казахстана возможно выпадение града; в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кроме того, на северо-западе, севере, востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

При этом в большинстве регионов страны температура воздуха ночью будет находиться на уровне +2…+12 градусов.

7 октября на севере в отдельных районах сохранятся заморозки до 1 градуса, днем:

в северной половине – до +10…+20 градусов;

– до +10…+20 градусов; в южной половине – до +15…+27 градусов.

Ранее представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждали водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивалось, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщениями об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорилось в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отмечали в МВД.