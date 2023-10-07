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Полиция Алматы обратилась к владельцам зарегистрированного оружия

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Пистолет в руке
Пистолет на столе. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Алматы с 5 по 9 октября проводят проверку, в ходе которой изымается незаконно хранящееся оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Речь идет об оперативно-профилактическом мероприятии "Кару", которое проводится с 5 по 9 октября и направлено на:

  • обнаружение и изъятие из незаконного оборота незарегистрированного оружия и боеприпасов;
  • предупреждение и пресечение преступлений с применением огнестрельного оружия;
  • профилактику правонарушений среди лиц, имеющих во владении зарегистрированное оружие.

Только за первый день отработки, как рассказали в полиции, было проверено более 800 индивидуальных владельцев гражданского и 10 владельцев служебного оружия. Среди них в 50 случаях были нарушены условия хранения, правила регистрации и перерегистрации гражданского и служебного оружия.

За грубые нарушения было изъято 28 единиц зарегистрированного оружия. Вместе с тем в пределах города были обнаружены и изъяты 2 единицы незарегистрированного оружия, 16 патронов различного калибра.

"Призываю граждан неукоснительно и добросовестно исполнять все требования законодательства в сфере оборота гражданского и служебного оружия, строго соблюдать сроки действия разрешительных документов и правил его хранения по месту жительства. Призываю относиться к оружию как к источнику повышенной опасности", – обратился к жителям начальник отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УАП ДП города Алматы подполковник полиции Айдос Кусаинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039986-politsiya-almaty-obratilas-k-vladeltsam-zaregistrirovannogo-oruzhiya/

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