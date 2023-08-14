Выкуп оружия: в каких регионах Казахстана его чаще всего сдают

Человек с пистолетом. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге МВД сообщили о приостановке акции по добровольной сдаче оружия в части регионов Казахстана – в этом году на его выкуп у граждан потратили более 88 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации начальника Управления по контролю за оборотом оружия Асылбека Идрисова, с начала акции по выкупу оружия в 2012-м году казахстанцы добровольно сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов на сумму 1,9 млрд тенге.

В результате количество преступлений с применением огнестрельного оружия сократилось вдвое.

"В текущем году акция стартовала с 10 апреля, на эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 88 млн тенге. На сегодня гражданами добровольно сдана 1181 единица оружия и свыше 18 тысяч патронов к нарезному оружию на общую сумму 84 млн тенге, которые выплачены гражданам.

По предварительным данным ДП Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областей, областей Жетісу, Ұлытау, в связи с освоением выделенных денежных средств акция приостановлена", – сообщил глава управления.

В МВД добавили, что больше всего оружия в Казахстане было сдано в Туркестанской (187 единиц), Жамбылской (134 единицы), Кызылординской (94 единицы), области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях (более 60 единиц).

Напомним, что сумма выплат за добровольную сдачу зависела от вида оружия, его технического состояния и варьировалась от 34,5 тыс. до 345 тыс. тенге за единицу.

Так, например:

за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия можно было получить 345 тыс. тенге;

за нарезные винтовки и карабины – 172 тыс. тенге;

за пистолеты и револьверы – до 138 тыс. тенге;

за каждую единицу гладкоствольного оружия – 103 тыс. тенге;

за травматическое оружие – до 34 тыс. тенге.

Размер выплат определялся специальной комиссией. Кроме того, вознаграждение могли не платить, если сданные предметы и вещества не признавались комиссией огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

В прошлом году такую акцию запускали в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032352-v-kakih-regionah-kazahstana-chasche-vsego-sdayut-oruzhie-rasskazali-v-mvd/