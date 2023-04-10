Сколько казахстанцы могут получить за сдачу незаконного оружия

Ружье. Иллюстративное фото: pixabay.com

Начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета адмполиции МВД Асылбек Идрисов на брифинге ведомства объявил о начале акции по выкупу оружия у населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Идрисов, за 11 лет акции по выкупу оружия у населения сдано более 56 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов к нарезному оружию.

"В этом году аналогичная акция стартует с 10 апреля. На ее проведение из республиканского бюджета выделено более 88 млн тенге", – заявил он.

Согласно правилам, по его словам, гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, обращается с заявлением в любой территориальный орган полиции. Подать заявление можно непосредственно в дежурные части органов полиции.

Сумма выплат за добровольную сдачу, по его словам, зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от 34,5 тыс. до 345 тыс. тенге (от 10 до 100 МРП) за каждую единицу. Так, например:

за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия можно получить 345 тыс. тенге;

за нарезные винтовки и карабины – 172 тыс. тенге;

за пистолеты и револьверы – до 138 тыс. тенге;

за каждую единицу гладкоствольного оружия – 103 тыс. тенге;

за травматическое оружие – до 34 тыс. тенге.

При этом отмечается, что размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района. При определении размеров выплат комиссии учитывают техническое состояние оружия и присваивают соответствующую категорию – их всего три.

За оружие, отнесенное к I категории, оплата производится из расчета 100% от рекомендуемой стоимости, ко II-й – 70%, к III-й – 30%.

Срок выплаты вознаграждений – 1 месяц.

"Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные, согласно заключению эксперта криминалиста, огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом, либо состоящие на учете в информационных системах МВД как "Зарегистрированное" или "Криминальное" оружие, то есть, если оружие ранее было зарегистрировано или похищено, утеряно.

За самодельно изготовленные боеприпасы, а также патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию выплата не предусмотрена", – подчеркнул Асылбек Идрисов.

Спикер отметил, что после всех проверочных мероприятий сданное оружие и боеприпасы комиссионно уничтожаются с фиксацией процесса на видео, а антикварное оружие и оружие, представляющее историческую ценность, может быть передано в натурные коллекции криминалистических подразделений или музеи МВД.

Напомним, в прошлом году Департамент полиции Астаны провел акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в апреле. Тогда за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривалась выплата в размере от 30 тыс. до 306 тыс. тенге.

Согласно приказу "Об утверждении правил добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", при заявлении (сообщении) гражданином в орган внутренних дел по телефону или с использованием других электронных средств связи о желании добровольно сдать огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества на место нахождения данных предметов выезжает сотрудник органа внутренних дел, который производит прием заявления и принимает данные предметы.

После чего сдаваемое гражданами огнестрельное оружие проверяется по учетам Интегрированного банка данных МВД: "Криминальное оружие" и "Зарегистрированное оружие".

Приказ опубликован на сайте ИПС "Адилет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016135-u-kazahstantsev-vnov-nachali-vykupat-oruzhie/