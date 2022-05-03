Сколько могут получить казахстанцы за сдачу оружия, рассказали в МВД

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На онлайн-брифинге в МВД рассказали о суммах вознаграждения, которые выплачиваются в Казахстане за сданное оружие - за единицу оружия можно получить до 306 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в МВД, сданному оружию комиссия присваивает одну из трех категорий в зависимости от его технического состояния:

первая категория – не находящееся в эксплуатации исправное оружие. За него платят 100% от стоимости;

вторая категория – оружие с техническими неисправностями, которое можно восстановить без замены основных частей. За него выплачивают 70% от стоимости;

третья категория – непригодное для использования и опасное для эксплуатации. За такое оружие платят 30% от стоимости.

"Размер вознаграждения – от 30 до 306 тысяч тенге, или от 10 до 100 МРП, за каждую единицу оружия.

К примеру, до 100 МРП (306 тысяч тенге) может получить гражданин за каждую единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины.

За револьверы и пистолеты предполагается выплата до 120 тысяч тенге. Каждая единица гладкоствольного оружия максимально может быть оценена в 91 тысячу тенге", - сообщил глава отдела по контролю за оборотом оружия комитета МВД Асылбек Идирисов.

Сообщается, что срок выплаты вознаграждения составляет 1 месяц.

При этом вознаграждение не выплачивается за предметы и вещества, не признанные комиссией огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, а также за "криминальное оружие", самодельно изготовленные боеприпасы. За патроны к гладкоствольному, газовому, травматическому оружию компенсация также не выплачивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967749-do-306-tysyach-tenge-mogut-poluchit-kazahstantsy-za-sdachu-oruzhiya/