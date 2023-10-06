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Дождливую, но теплую погоду пообещали сегодня в одном из мегаполисов Казахстана

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Люди с зонтами идут по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в пятницу, 6 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью температура снизится до +4 градусов. Скорость ветра – 3,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.

Отметим, согласно информации на официальном сайте РГП "Казгидромет", сегодня в Шымкенте объявлено штормовое предупреждение - синоптики предупредили горожан о грозе и усилении ветра. По Туркестанской области тоже объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра.

А в Астане ожидаются заморозки до 1 градуса, прогнозируют специалисты метеослужбы.

Ранее синоптики обещали, что сегодня и завтра на севере, в центре и на востоке страны в ночные часы еще сохранятся заморозки до 1-3 градусов.

В западных регионах в пятницу и субботу ожидаются дожди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039798-dozhdlivuyu-no-tepluyu-pogodu-poobeschali-segodnya-v-shymkente/

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