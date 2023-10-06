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Появление в Казахстане официальных петиций: депутат разъяснил важный вопрос

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Девушка держит ручку и документы
Женщина. Иллюстративное фото: eclipse_images / Getty Images

Депутат мажилиса Айдос Сарым объяснил, как жители маленьких населенных пунктов, районов или городов смогут подавать в Казахстане официальные петиции, передает телеканал Jibek Joly.

Депутат мажилиса, член фракции партии Amanat Айдос Сарым в интервью телеканалу Jibek Joly рассказал, как будет работать механизм онлайн-петиций. Выпуск доступен на YouTube.

"Допустим, жители какого-нибудь населенного пункта, района, города хотят поднять (какой-либо – прим. ред.) вопрос. Там (в петиции – прим. ред.) смогут голосовать только люди, которые непосредственно проживают в этом регионе.

У нас же было как: маленький район поднимает вопрос – (например – прим. ред.) дайте нам тепло или поставьте памятник, откройте колонку, дайте газ. Условно блогер-миллионник поддерживает их в Инстаграме, (публикуя у себя информацию – прим. ред.), и со всего Казахстана и даже мира набежали люди и проголосовали. И непонятно, сколько здесь (в петиции – прим. ред.) процентов (голосов – прим. ред.) местного населения – эта петиция заведомо лишилась своей легитимности", сказал Сарым.

А сейчас будет сформирована специальная инициативная группа, в состав которой войдут сами жители, подавшие петицию.

"Сейчас, когда будут создаваться петиции, будет (создана – прим. ред.) некая инициативная группа, состоящая из жителей конкретного данного пункта, региона (подавшего петицию – прим. ред.). Группа будет вначале обосновывать, то есть они опишут ситуацию: допустим, у нас такая-то ситуация, мы хотим поднять этот вопрос – это первый шаг легитимности", – пояснил депутат.

Также он пояснил, что для того, чтобы подписать документ, потребуется авторизация через ЭЦП, а голосование по проблемному вопросу будет привязано к конкретному населенному пункту.

Законы о петициях в Казахстане

Напомним, ввести институт петиций в Казахстане, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения, планировали еще с прошлого года.

В декабре прошлого года в МИОР (в сентябре полномочия переданы новосозданному Министерству культуры и информации) пояснили, что теперь, согласно законопроекту "Об общественном контроле", государственные учреждения, соответствующие структуры будут обязаны ответить на петиции.

Кроме того, в населенных пунктах, где отсутствует интернет, возможно, будут предоставлять петиции через местные акиматы, ЦОНы и "Казпочту".

В сентябре этого года сенаторы в двух чтениях одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур" и направили его на подпись президенту.

Наряду с этим стало известно, что казахстанцы при помощи петиций не смогут требовать отставки того или иного министра или акима.

Недавно оба закона подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Мы объясняли, что данные законы предусматривают закрепление понятия "петиция", регламентацию порядка подачи, присоединения и рассмотрения петиции, определение перечня тем, по которым не может подаваться петиция, и установление требований к подаваемой петиции, определение пороговых значений для обязательного рассмотрения петиции на уровне закона (с ранжированием по уровням принятия решений — районный, областной и республиканский).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039897-poyavlenie-v-kazahstane-ofitsialnyh-petitsiy-deputat-razyasnil-vazhnyy-vopros/

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