Холодную воду отключат в ряде районов Алматы из-за строительства развязки на Кульджинке

На следующей неделе в некоторых районах Алматы будут отключать холодную воду из-за строительства развязки на Кульджинском тракте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Как уточнили в компании, в рамках работ по строительству дорожно-транспортной развязки на пересечении ул.Бухтарминская и Кульджинский тракт в три этапа будут выполняться работы по выносу водоводов.

В период первого этапа производства работ 9 октября с 00:00 часов до 22:00 часов 10 октября подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные по следующим адресам:

Турксибский район: мкр.Кайрат, мкр."Нуршашкан";

Медеуский район: ЖК Medey City, Family Comfort;

Талгарский район Алматинской области: поселки Белбулак, Гульдала, Луч Востока, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилые комплексы "Нурия", "Достар", "Алма Тау" "Бесагаш", "Hayat Apartaments" "Ashyq Tobe";

коммерческие объекты расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и тд.);

ожидается понижение давления воды на сетях мкр.Атырау -1, 2, 3.

С 00:00 часов 12 октября до 22:00 часов 13 октября без воды останутся следующие потребители:

Турксибский район: ЖК Nomad City,

Медеуский район: ЖК Medey City, Family Comfort

Талгарский район Алматинской области: поселки Белбулак, Гульдала, Луч Востока, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилые комплексы "Нурия", "Достар", "Алма Тау", "Бесагаш", "Hayat Apartaments", "Ashyq Tobe";

коммерческие объекты расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и тд. );

ожидается понижение давления воды на сетях мкр.Атырау -1, 2, 3.

В рамках выполнения завершительного третьего этапа работ с 00:00 часов 16 октября до 22:00 часов 17 октября водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

Турксибский район: в мкр. "Нуршашкан", ЖК Nomad City;

Талгарский район Алматинской области: "Аспан Сити".

Накануне мы сообщали, что в Алматы открыли тоннельную часть улицы Бухтарминская с четырехполосным движением на пересечении Бухтарминской с Кульджинским трактом.

Проект развязки был разработан еще в 2018 году, а работы стартовали в 2019-м. Планировалось, что проект будет завершен в 2022 году.

В настоящий момент полное завершение строительства с учетом благоустройства ожидается в конце октября этого года.

Напомним, что движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пресечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом было открыто 21 ноября прошлого года.