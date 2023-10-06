Холодную воду отключат в ряде районов Алматы из-за строительства развязки на Кульджинке
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На следующей неделе в некоторых районах Алматы будут отключать холодную воду из-за строительства развязки на Кульджинском тракте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".
Как уточнили в компании, в рамках работ по строительству дорожно-транспортной развязки на пересечении ул.Бухтарминская и Кульджинский тракт в три этапа будут выполняться работы по выносу водоводов.
В период первого этапа производства работ 9 октября с 00:00 часов до 22:00 часов 10 октября подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные по следующим адресам:
- Турксибский район: мкр.Кайрат, мкр."Нуршашкан";
- Медеуский район: ЖК Medey City, Family Comfort;
- Талгарский район Алматинской области: поселки Белбулак, Гульдала, Луч Востока, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилые комплексы "Нурия", "Достар", "Алма Тау" "Бесагаш", "Hayat Apartaments" "Ashyq Tobe";
- коммерческие объекты расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и тд.);
- ожидается понижение давления воды на сетях мкр.Атырау -1, 2, 3.
С 00:00 часов 12 октября до 22:00 часов 13 октября без воды останутся следующие потребители:
- Турксибский район: ЖК Nomad City,
- Медеуский район: ЖК Medey City, Family Comfort
- Талгарский район Алматинской области: поселки Белбулак, Гульдала, Луч Востока, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилые комплексы "Нурия", "Достар", "Алма Тау", "Бесагаш", "Hayat Apartaments", "Ashyq Tobe";
- коммерческие объекты расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и тд. );
- ожидается понижение давления воды на сетях мкр.Атырау -1, 2, 3.
В рамках выполнения завершительного третьего этапа работ с 00:00 часов 16 октября до 22:00 часов 17 октября водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- Турксибский район: в мкр. "Нуршашкан", ЖК Nomad City;
- Талгарский район Алматинской области: "Аспан Сити".
Накануне мы сообщали, что в Алматы открыли тоннельную часть улицы Бухтарминская с четырехполосным движением на пересечении Бухтарминской с Кульджинским трактом.
Проект развязки был разработан еще в 2018 году, а работы стартовали в 2019-м. Планировалось, что проект будет завершен в 2022 году.
В настоящий момент полное завершение строительства с учетом благоустройства ожидается в конце октября этого года.
Напомним, что движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пресечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом было открыто 21 ноября прошлого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039845-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-nekotoryh-rayonah-almaty-iz-za-stroitelstva-razvyazki-na-kuldzhinke/