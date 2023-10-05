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Новую развязку открыли на Кульджинке в Алматы: как она выглядит (фото)

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Развязка
Развязка. Фото: акимат Алматы

На Кульджинском тракте в Алматы открыли новую развязку. Ожидается, что она увеличит пропускную способность транспорта в пять раз, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В Алматы открыли тоннельную часть улицы Бухтарминская с четырехполосным движением на пересечении Бухтарминской с Кульджинским трактом.

"Проект позволит увеличить пропускную способность автотранспорта по улице Бухтарминской на 15%, по Кульджинскому тракту - на 20%. Общая строительная длина участка улицы Бухтарминская составляет 830 м, в том числе длина тоннельной части – 149 м", - сообщили в акимате.

Развязка
Развязка. Фото: акимат Алматы

Проект развязки был разработан еще в 2018 году для того, чтобы снизить транспортную нагрузку в северо-восточной части. Работы были начаты в 2019 году.

"После открытия тоннеля будет разгружена кольцевая часть транспортной развязки. На сегодня до открытия тоннельной части все автомобили совершали маневр через кольцо, где она была загружена и образовывалась большая пробка. Поэтому в 2018 году было принято решение о необходимости построить данную развязку и обеспечить сквозной проезд по Кульджинскому тракту, ул. Бухтарминской и облегчить проезд в сторону аэропорта", - отметил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

Развязка
Развязка. Фото: акимат Алматы

Транспортный узел представляет собой совокупность нескольких сооружений: тоннеля с подпорными стенами, эстакады и дороги в нулевом уровне земли с разворотным кольцом и правосторонними съездами во всех направлениях.

Ожидается разгрузить два основных направления: движение из Международного аэропорта в сторону города, а также из города в сторону Талгара и Алатау. В часы пик эти направления перегружены, что создает значительный затор.

Развязка
Развязка. Фото: акимат Алматы

"Крупный инфраструктурный проект в Турксибском районе по строительству транспортной развязки полностью закончат до 31 октября. На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству и переустройству водопроводных сетей. Пропускная способность узла вырастет почти в 5 раз, за сутки пользоваться им смогут до 340 тысяч автомобилей", - сообщил Фариз Тутадзе управляющий директор объекта и представитель компании-подрядчика Bazis Construction.

Развязка
Развязка. Фото: акимат Алматы

Согласно проекту, полное завершение строительства с учетом благоустройства ожидается в конце октября этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство развязки на Бухтарминской должно было завершиться в конце 2022 года.

Развязка
Развязка. Фото: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039720-novuyu-razvyazku-otkryli-na-kuldzhinke-v-almaty-kak-ona-vyglyadit-foto/

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