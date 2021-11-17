Сагинтаев пообещал скорое открытие движения по развязке на Кульджинском тракте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы», аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о сроках запуска движения на строящейся развязке, передает корреспондент NUR.KZ.

Строительно-монтажные работы по возведению транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом ведутся в соответствии с графиком. В настоящее время выполнены работы по устройству объездных дорог и сооружению эстакады №1.

До конца текущего месяца планируется открыть движение по временной схеме. По эстакаде будет организовано движение транспортных средств, движущихся по Кульджинскому тракту, в двух направлениях.

Кроме того, планируется открыть движение по съездам с ул. Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на ул. Бухтарминскую без необходимости проезда к разворотной площадке.

Эти меры намного улучшат организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки и снизят транспортную загруженность на данном участке.

Открытие движения во всех направлениях планируется в первом полугодии 2022 года.

Современный многоуровневый путепровод с четырех- и шестиполосным движением разгрузит участок трассы, связывающей ВОАД с дорогой в аэропорт. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 м, туннеля по ул. Бухтарминской — 570 м. При благоустройстве прилегающей территории будет высажено 750 деревьев.

Также Сагинтаев рассказал, как в Алматы будут решать проблему переполненных автобусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942697-sagintaev-poobeschal-skoroe-otkrytie-dvizheniya-po-razvyazke-na-kuldzhinskom-trakte/