Открыто движение по эстакаде развязки на Кульджинском тракте в Алматы (фото)

Фото: акимат Алматы

Движение в двух направлениях по эстакаде транспортной развязки на Кульджинском тракте открыли сегодня в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"21 ноября 2021 года открыто движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке пересечения ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом. Организовано движение транспортных средств, движущихся по Кульджинскому тракту в двух направлениях", - говорится в сообщении акимата.

Фото: акимат Алматы

Отмечается, что открыто также движение по съездам с улицы Бухтарминская на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминская без необходимости проезда к разворотной площадке.

В ведомстве добавили, что строительство этой развязки находится на особое контроле акима южной столицы.

Ожидается, что развязка улучшит организацию дорожного движения в этом районе мегаполиса и снизит транспортную загруженность.

Напомним, открыть движение во всех направлениях планируется в первом полугодии 2022 года.

Фото: акимат Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943211-otkryto-dvizhenie-po-estakade-razvyazki-na-kuldzhinskom-trakte-v-almaty-foto/