До +28 градусов может прогреться воздух в ряде регионов Казахстана

В ближайшие три дня, с 5 по 7 октября, синоптики пообещали потепление жителям большинства регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, сообщается, что в ближайшие дни жителей северных, центральных и восточных регионов Казахстана ждет теплая погода без осадков.

"Солнце прогреет воздух в дневные часы на севере страны до +15...+23°С, на юге сохранится +20...+28°С", – отметили метеорологи.

Однако, по данным специалистов, на западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Здесь могут пройти дожди с грозами и порывистым ветром.

На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

Отметим, что согласно прогнозу погоды на октябрь, в первые 10 дней текущего месяца по стране ожидаются дожди с грозами, порывами ветра до 15-23 м/с.

C 5 октября в западных регионах страны, а потом уже и на остальной части республики пройдут дожди с кратковременным прекращением.

При этом в первой декаде ожидается повышение температуры воздуха: