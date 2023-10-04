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Эзотерика
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До +28 градусов может прогреться воздух в ряде регионов Казахстана

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Дорога, усыпанная листьями
Осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие три дня, с 5 по 7 октября, синоптики пообещали потепление жителям большинства регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, сообщается, что в ближайшие дни жителей северных, центральных и восточных регионов Казахстана ждет теплая погода без осадков.

"Солнце прогреет воздух в дневные часы на севере страны до +15...+23°С, на юге сохранится +20...+28°С", – отметили метеорологи.

Однако, по данным специалистов, на западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Здесь могут пройти дожди с грозами и порывистым ветром.

На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

Отметим, что согласно прогнозу погоды на октябрь, в первые 10 дней текущего месяца по стране ожидаются дожди с грозами, порывами ветра до 15-23 м/с.

C 5 октября в западных регионах страны, а потом уже и на остальной части республики пройдут дожди с кратковременным прекращением.

При этом в первой декаде ожидается повышение температуры воздуха:

  • на западе страны ночью от +3...+8°С до +7...+12°С, днем основной фон составит +20...+27°С;
  • на юго-западе ночью от +7...+15°С до +12...+17°С, днем от +22...+27°С до +24...+29°С;
  • на севере, северо-западе, в центре, на востоке республики ночью от 0...+7°С, в отдельных районах заморозки от 3°С до +5...+12°С, днем от +10...+15°С до +17...+22°С;
  • на юге страны основной фон ночью составит +5...+13°С, днем от +20...+25°С до +25...+30°С;
  • на юго-востоке колебание температуры воздуха ночью составит от +5...+13°С до +3...+9°С, днем от +18...+25°С до +13...+21°С, в горных районах - ночью от 0...-5°С до 0...+5°С, днем от +5...+10°С до +10...+15°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039491-do-28-gradusov-mozhet-progretsya-vozduh-v-ryade-regionov-kazahstana/

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