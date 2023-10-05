До 27 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 октября. Соответствующий прогноз погоды приводится на портале OpenWeather, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем поднимется до 23 градусов тепла, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали ясный и безоблачный день. Днем воздух в столице прогреется до плюс 17 градусов, а ночью температура снизится до плюс 3 градусов. Скорость ветра – 2,5 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается, могут наблюдаться рассеянные облака. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов, а ночью – опустятся до 12 градусов тепла. Скорость ветра будет находиться на уровне 4,1 м/с.

При этом добавим, что согласно штормовому предупреждению, опубликованному на официальном сайте РГП "Казгидромет", в Шымкенте 5 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, в ближайшие дни синоптики пообещали потепление жителям большинства регионов Казахстана.

Отмечалось, что жителей северных, центральных и восточных регионов ждет теплая погода без осадков, а на юге страны температура воздуха может доходить до 28 градусов тепла.