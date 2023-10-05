Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

До 27 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Люди идут по улице
Одна из улиц Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 октября. Соответствующий прогноз погоды приводится на портале OpenWeather, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем поднимется до 23 градусов тепла, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали ясный и безоблачный день. Днем воздух в столице прогреется до плюс 17 градусов, а ночью температура снизится до плюс 3 градусов. Скорость ветра – 2,5 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается, могут наблюдаться рассеянные облака. В дневное время столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов, а ночью – опустятся до 12 градусов тепла. Скорость ветра будет находиться на уровне 4,1 м/с.

При этом добавим, что согласно штормовому предупреждению, опубликованному на официальном сайте РГП "Казгидромет", в Шымкенте 5 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, в ближайшие дни синоптики пообещали потепление жителям большинства регионов Казахстана.

Отмечалось, что жителей северных, центральных и восточных регионов ждет теплая погода без осадков, а на юге страны температура воздуха может доходить до 28 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039608-do-27-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.