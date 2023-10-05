Казус на свадьбе рассмешил казахстанцев (видео)

В Сети обсуждают видео, на котором невеста растерялась на свадьбе в Актау во время приветствия родственников мужа. Ролик с забавным казусом набрал сотни тысяч просмотров в TikTok, передает Lada.kz.

Главные герои этой истории - Наурызбек и Лариса. Пара поженилась в прошлом году. Получив видео с торжества, Лариса решила выложить фрагмент с забавным казусом, который произошел во время свадьбы. Ролик в тот же день оказался в рекомендациях TikTok, набрав сотни тысяч просмотров и множество комментариев.

"Во время приветствия родственников моего мужа мне нужно было сделать "салем", то есть поклониться. Но я не поняла это с первого раза, а когда расслышала, что нужно сделать, оказалось, что "салем" нужно было сделать в соответствии с местными обычаями Мангистау. Моего мужа рассмешила вся эта ситуация, он пытался объяснить, как нужно сделать. В результате мы оба начали смеяться. Именно этот момент вызвал неожиданную реакцию у людей", - рассказывает Лариса.

По словам Наурызбека, ролик выложили многие Instagram-аккаунты с многотысячной аудиторией.

"Меня это просто рассмешило, потому что ее поклон был не таким, как это принято делать в Мангистау. Но в конечном итоге это всего лишь мелочи жизни, и я просто умилился этой ситуации", - говорит Наурызбек.

Супруги признаются, что не ожидали такой бурной реакции в Сети. Некоторых рассмешил ролик, другие умилились реакцией жениха, были даже и те, кто высказался против обряда "салем салу"

"Я считаю, что "салем салу" - наши национальные традиции, которыми не стоит брезговать. В целом у нас современная семья. Недавно у нас родилась дочка, мы назвали ее Ляйсан", - добавил Наурызбек.

Напомним, в декабре 2022 года исполняющий обязанности акима Караганды Мейрам Кожухов (сейчас аким Караганды) попал в казус, когда на своей официальной странице в Instagram вышел в прямой эфир с места ЧП. Тогда "КамАЗ" с поднятым кузовом повредил компенсатор в районе ТЭЦ-1, из-за чего дома в центре города были переведены на ухудшенный режим подачи тепла.

Во время трансляции за кадром можно было услышать голос возмущенной женщины, использовавшей в своей речи нецензурную лексику.

"Как могли вообще рас***ть трубу? Что это такое? Позорище вообще", - отметила она.

"Юлана, у нас прямой эфир, вы на всю страну только что это сказали", - сделал замечание чиновник.

Также юридический казус случился в Акмолиской области. Полиция привлекла задержанного к административной ответственности за то, что он справил нужду в месте, куда его отвели сами стражи порядка. Дело дошло до суда, который встал на сторону мужчины.

При изучении материалов выяснилось, что акмолинца доставили в полицию для допроса по обстоятельствам совершенной кражи. Задержанный трижды просил сотрудников отпустить его в туалет. Однако ему отказывали, ссылаясь на то, что разрешить это может лишь страж порядка, который его доставил.

В итоге мужчина сам нашел оперуполномоченного и попросил сводить его в туалет. Полицейский вывел подозреваемого на задний двор здания, где тот справил естественную нужду. При этом посторонних людей не было. Однако через некоторое время на акмолинца составили протокол. Но суд производство по административному делу прекратил.