И.о. акима Караганды вышел в прямой эфир с места ЧП в районе ТЭЦ-1 и угодил в казус (видео)

Мейрам Кожухов. Кадр из видео: instagram.com/meiram_kozhukhov

Исполняющий обязанности акима Караганды Мейрам Кожухов на своей официальной странице в Instagram вышел в прямой эфир с места ЧП в районе ТЭЦ-1. Во время трансляции за кадром можно было услышать голос возмущенной женщины, передает корреспондент NUR.KZ.

"Добрый день, уважаемые жители! Недобрый, у нас произошел дефект на магистральном трубопроводе. Машина с поднятым кузовом зацепила портал с ТЭЦ-1, через дорогу который переходит.

Сейчас мы здесь находимся, все службы здесь. Опустошение трубопроводов произвели. Уже приступили к сварочным работам. Город переведен на ухудшенный режим системы отопления. Но это ненадолго", - пообещал и.о. акима Караганды.

Также комментарий по поводу аварии дал директор ТОО "Теплотранзит Караганда" Андрей Ляпунов.

"У нас произошло ДТП. Машина ехала с поднятым кузовом. Совершила столкновение с вертикальным порталом. Образовался небольшой свищ, но пришлось ограничить потребителей Нового города в тепле и гидравлике. Сейчас мы уже заканчиваем сварку. Буквально через 15 минут начнем заполнять участок. Думаю, через час-полтора нормализуется режим по всему району, который подключен к ТЭЦ-1", - объяснил он.

В конце эфира можно было услышать голос возмущенной женщины за кадром.

"Как могли вообще рас***ть трубу? Что это такое? Позорище вообще", - отметила она.

"Юлана, у нас прямой эфир, вы на всю страну только что это сказали", - сделали замечание мужчины.

Напомним, ранее стало известно, что в Караганде "КамАЗ" с поднятым кузовом повредил компенсатор в районе ТЭЦ-1, из-за чего дома в центре города были переведены на ухудшенный режим подачи тепла.

Недавно Мейрам Кожухов предложил карагандинцам обсудить проблемы без матерных слов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2002571-io-akima-karagandy-vyshel-v-pryamoy-efir-s-mesta-chp-v-rayone-tets-1-i-ugodil-v-kazus-video/