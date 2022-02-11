Задержанный трижды просился в туалет: казус случился в полиции в Акмолинской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

Юридический казус случился в Буландынском районе. Полиция привлекла задержанного к административной ответственности за то, что он справил нужду в месте, куда его отвели сами стражи порядка. Дело дошло до суда, который встал на сторону мужчины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

В Буландынский районный суд поступило дело об административном правонарушении в отношении мужчины, которого привлекали к ответственности за мелкое хулиганство - он якобы справил нужду в общественном месте.

При изучении материалов выяснилось, что акмолинца доставили в полицию для допроса по обстоятельствам совершенной кражи.

Задержанный трижды просил сотрудников отпустить его в туалет. Однако ему отказывали, ссылаясь на то, что разрешить это может лишь страж порядка, который его доставил.

В итоге мужчина сам нашел оперуполномоченного и попросил сводить его в туалет. Полицейский вывел подозреваемого на задний двор здания, где тот справил естественную нужду. При этом посторонних людей здесь не было.

Однако через некоторое время на акмолинца составили протокол.

"Внимательное исследование дела позволило выявить создание сотрудником полиции незаконных условий для последующего привлечения к административной ответственности", - отметили в пресс-службе суда.

Производство по административному делу было прекращено, а в адрес начальника ДП Акмолинской области вынесено частное постановление для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц.

Между тем в департаменте полиции региона сообщили, что по частному постановлению суда назначено служебное расследование и будет проведена проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955724-zaderzhannyy-trizhdy-prosilsya-v-tualet-kazus-sluchilsya-v-politsii-v-akmolinskoy-oblasti/