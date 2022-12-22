Крупная авария произошла на тепловых сетях в районе ТЭЦ-1 в Караганде

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде "КамАЗ" с поднятым кузовом повредил компенсатор в районе ТЭЦ-1, из-за чего дома в центре города переведены на ухудшенный режим подачи тепла. Ситуацию прокомментировали в акимате Караганды, передает корреспондент NUR.KZ.

Повреждение компенсатора произошло сегодня в 5.30 утра. По данным городского акимата, водитель "КамАЗа" с поднятым кузовом совершил столкновение с вертикальным п-образным компенсатором в районе пересечения улиц Гоголя и Спасского шоссе.

"Оперативно выехавшая на место бригада ТОО "Теплотранзит Караганда" обнаружила дефект на подающем трубопроводе диаметром 1000 миллиметров. Для ликвидации данного дефекта в ухудшенный режим будут переведены потребители Нового города. Это улицы, начиная от Алиханова, Ержанова, Воинов интернационалистов и Телевизионная", - сообщили в пресс-службе акимата Караганды.

Потребителям частного сектора, а также КСК, ОСИ и ПТ необходимо следить за состоянием подводящих тепловых сетей, внутридомовых тепловых сетей и быть на постоянной связи с представителем диспетчерской службы, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Караганде также возникали проблемы с отоплением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2002563-krupnaya-avariya-proizoshla-na-teplovyh-setyah-v-rayone-tets-1-v-karagande/