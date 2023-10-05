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30 лет независимости Казахстана

Токаев: Министерству следует прекратить давление на преподавателей

Опубликовано:

Преподаватель держит в руках учебники
Преподаватель. Иллюстративное фото: pexels.com

Касым-Жомарт Токаев на республиканском съезде педагогов заявил, что давление на учителей через частую смену квалификационных требований нужно прекратить, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Хочу подчеркнуть: профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований. Разгулу чиновничьей фантазии нужно поставить заслон, преподаватели имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере", – заявил Токаев.

Также он заявил о поддержке молодых учителей.

"Около 60% педагогических кадров готовятся в региональных вузах. Поэтому особое значение имеет поддержка молодых учителей на уровне регионов. Акимам следует создавать благоприятные условия для подготовки и трудоустройства педагогов", – добавил президент.

Напомним, в Казахстане с 1 июля 2023 года была установлена рекомендуемая минимальная заработная плата для преподавателей и профессоров высших учебных заведений.

В конце августа журналисты NUR.KZ узнали, зарплату какого размера предлагают учителям казахстанские работодатели. Сообщается, что средняя зарплата учителя в Казахстане, по последним данным, составляет 323,3 тыс. тенге. Однако не всем специалистам работодатели обещают такие оклады.

Отметим, что еще в феврале в Казахстане предложили изменить дату празднования Дня учителя. Министерство просвещения выступило с предложением об определении конкретной даты – 5 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039666-tokaev-ministerstvu-sleduet-prekratit-davlenie-na-prepodavateley/

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