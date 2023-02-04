Дату празднования Дня учителя предложили изменить в Казахстане

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Министерство просвещения выступило с предложением об определении конкретной даты празднования Дня учителя в Казахстане. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА".

Дата публикации - 2 февраля, обсуждение продлится до 16 февраля.

В настоящее время в Казахстане День учителя отмечают в первое воскресенье октября, то есть дата ежегодно меняется.

В проекте же предлагают установить конкретный день - 5 октября.

"Внести в постановление правительства РК от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее изменение: в перечне праздничных дат пункт 36 изложить в редакции: День учителя - 5 октября", - указывается в тексте.

Отметим, что День учителя в Казахстане, как и во многих других странах, отмечают осенью, вскоре после начала учебного года.

Празднование Дня учителя - это дань уважения и благодарности всем педагогам. В нашей стране этот день считается профессиональным праздником и входит в список праздничных дат. Отмечают его в первое воскресенье октября. В 2022 году он пришелся на 2 октября.

Между тем Всемирный День учителя празднуют 5 октября. В этот день в 1966 году на специальной межправительственной конференции рассматривали вопрос о положении педагога в обществе и приняли документ о социальном статусе работников сферы образования. Впервые более сотни стран отметили международный праздник в 1994 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008036-datu-prazdnovaniya-dnya-uchitelya-predlozhili-izmenit-v-kazahstane/