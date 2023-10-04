Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не на ремонт": информацию о закрытии аэропорта Астаны прокомментировали в воздушной гавани

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пресс-службе Международного аэропорта Астаны прокомментировали распространившуюся информацию о закрытии гавани на ремонт. Там пояснили, что ВПП закрывают не на ремонт, передает корреспондент NUR.KZ.

"11,16,18 октября 2023 года планируется закрытие ВПП Международного аэропорта Астаны для удаления резиновых отложений с 13:20 до 17:20 местного времени", объяснили в воздушной гавани.

Также в пресс-службе добавили, что администрация аэропорта проинформировала об этом все авиакомпании радиограммой 27 сентября, также были согласованы изменения в расписании рейсов.

"В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта Астана будет закрыта не на ремонтные работы, а на чистку от резиновых отложений", отметили в аэропорту.

Текущий ремонт проводился летом этого года.

Как уточнили в воздушной гавани, ежегодно по окончании весенне-летнего периода и перед началом осенне-зимней эксплуатации аэродрома производится очистка аэродромных покрытий от резиновых отложений на ВПП, образующихся в результате торможения.

Напомним, ранее представители авиакомпании FlyArystan распространили информацию о том, что столичный аэропорт будет закрыт из-за проведения ремонтных работ на ВПП.

Напомним, что ремонт ВПП в аэропорту Астаны проводился с 15 июля по 8 августа текущего года. Граждан предупреждали, что работы будут вестись каждый день с 11:00 до 18:00.

Также напомним, что с 1 октября в аэропорту Астаны выросла стоимость суточной парковки. Такое решение объяснили загруженностью стоянки.

В стоимость парковки в международном аэропорту Астаны внесли следующие изменения по тарифам:

  • в зонах P1-P3: за 2-е и 3-е сутки – по 3000 тенге, на каждые последующие сутки – по 4000 тенге;
  • в зонах P4-P6: по 2000 тенге за 2-е и 3-е сутки, последующие сутки – по 3000 тенге;
  • в здании крытого паркинга за каждые последующие сутки в весенне-летний период – 3000 тенге, в осенне-зимний период – 4000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039567-informatsiyu-o-zakrytii-aeroporta-astany-prokommentirovali-v-vozdushnoy-gavani/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.