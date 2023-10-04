"Не на ремонт": информацию о закрытии аэропорта Астаны прокомментировали в воздушной гавани

В пресс-службе Международного аэропорта Астаны прокомментировали распространившуюся информацию о закрытии гавани на ремонт. Там пояснили, что ВПП закрывают не на ремонт, передает корреспондент NUR.KZ.

"11,16,18 октября 2023 года планируется закрытие ВПП Международного аэропорта Астаны для удаления резиновых отложений с 13:20 до 17:20 местного времени", – объяснили в воздушной гавани.

Также в пресс-службе добавили, что администрация аэропорта проинформировала об этом все авиакомпании радиограммой 27 сентября, также были согласованы изменения в расписании рейсов.

"В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта Астана будет закрыта не на ремонтные работы, а на чистку от резиновых отложений", – отметили в аэропорту.

Текущий ремонт проводился летом этого года.

Как уточнили в воздушной гавани, ежегодно по окончании весенне-летнего периода и перед началом осенне-зимней эксплуатации аэродрома производится очистка аэродромных покрытий от резиновых отложений на ВПП, образующихся в результате торможения.

Напомним, ранее представители авиакомпании FlyArystan распространили информацию о том, что столичный аэропорт будет закрыт из-за проведения ремонтных работ на ВПП.

Напомним, что ремонт ВПП в аэропорту Астаны проводился с 15 июля по 8 августа текущего года. Граждан предупреждали, что работы будут вестись каждый день с 11:00 до 18:00.

Также напомним, что с 1 октября в аэропорту Астаны выросла стоимость суточной парковки. Такое решение объяснили загруженностью стоянки.

В стоимость парковки в международном аэропорту Астаны внесли следующие изменения по тарифам: