"Не на ремонт": информацию о закрытии аэропорта Астаны прокомментировали в воздушной гавани
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В пресс-службе Международного аэропорта Астаны прокомментировали распространившуюся информацию о закрытии гавани на ремонт. Там пояснили, что ВПП закрывают не на ремонт, передает корреспондент NUR.KZ.
"11,16,18 октября 2023 года планируется закрытие ВПП Международного аэропорта Астаны для удаления резиновых отложений с 13:20 до 17:20 местного времени", – объяснили в воздушной гавани.
Также в пресс-службе добавили, что администрация аэропорта проинформировала об этом все авиакомпании радиограммой 27 сентября, также были согласованы изменения в расписании рейсов.
"В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта Астана будет закрыта не на ремонтные работы, а на чистку от резиновых отложений", – отметили в аэропорту.
Текущий ремонт проводился летом этого года.
Как уточнили в воздушной гавани, ежегодно по окончании весенне-летнего периода и перед началом осенне-зимней эксплуатации аэродрома производится очистка аэродромных покрытий от резиновых отложений на ВПП, образующихся в результате торможения.
Напомним, ранее представители авиакомпании FlyArystan распространили информацию о том, что столичный аэропорт будет закрыт из-за проведения ремонтных работ на ВПП.
Напомним, что ремонт ВПП в аэропорту Астаны проводился с 15 июля по 8 августа текущего года. Граждан предупреждали, что работы будут вестись каждый день с 11:00 до 18:00.
Также напомним, что с 1 октября в аэропорту Астаны выросла стоимость суточной парковки. Такое решение объяснили загруженностью стоянки.
В стоимость парковки в международном аэропорту Астаны внесли следующие изменения по тарифам:
- в зонах P1-P3: за 2-е и 3-е сутки – по 3000 тенге, на каждые последующие сутки – по 4000 тенге;
- в зонах P4-P6: по 2000 тенге за 2-е и 3-е сутки, последующие сутки – по 3000 тенге;
- в здании крытого паркинга за каждые последующие сутки в весенне-летний период – 3000 тенге, в осенне-зимний период – 4000 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039567-informatsiyu-o-zakrytii-aeroporta-astany-prokommentirovali-v-vozdushnoy-gavani/