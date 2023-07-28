Аэропорт Астаны обратился с объявлением из-за ремонта

Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

Представители аэропорта Астаны в своем официальном профиле в Instagram заявили, что ремонт взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта близится к завершению.

Отмечается, что текущий ремонт взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Астаны завершен на 70 процентов.

Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта начался 15 июля и продлится до 8 августа, пообещали представители воздушной гавани.

В настоящее время в ремонтных работах задействованы более 30 сотрудников.

"На площади более 3 тысяч квадратных метров взлетно-посадочный полосы произведена укладка горячей асфальтобетонной смеси. Также была завершена половина маркировочных работ на полосе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проводимого ремонта планируется замена осветительных приборов - сейчас заменены 23 углубленных огней и осевых огней в зоне посадки.

"В связи с текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы в период с 11:00 до 18:00 взлетно-посадочная полоса закрыта. В связи с этим произошло изменение расписания внутренних и международных рейсов. Однако проводимые ремонтные работы никак не повлияли на выполнение рейсов", - заявили в столичном аэропорту.

Ремонт в аэропорту Астаны

1 июля стало известно о том, что в международном аэропорту Астаны планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы - старт ремонта был назначен на 15 июля. Граждан предупреждали, что работы будут вестись каждый день с 11:00 до 18:00.

Представители гавани сообщили о том, что работы завершат 8 августа текущего года.

По плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтировано будет также светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

Позже вылетающих из Астаны пассажиров предупредили о возможных очередях в аэропорту в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы до августа.

На днях стало известно, что с 1 августа в столичном аэропорту повысится стоимость парковки.

"С начала августа цены на парковку в зонах Р1, Р2, Р3 вырастут с 100 тенге до 200 тенге. А цена парковки в Р4, Р5, Р6 изменится с 50 тенге до 100 тенге в час", - сообщили в воздушной гавани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030502-v-aeroportu-astany-zayavili-o-skorom-zavershenii-remonta-vzletno-posadochnoy-polosy/