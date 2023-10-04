Аэропорт Астаны временно закроют

В октябре в течение трех дней будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы. Из-за этого пассажирам предложат альтернативные даты вылета, передает NUR.KZ со ссылкой на FlyArystan.

Как сообщили представители авиакомпании FlyArystan в своем официальном Telegram-канале, в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане будет закрыт 11, 16 и 18 октября в период с 13:20 до 17:20 по местному времени.

Отмечается, что авиаперевозчик предложит альтернативные даты вылета пассажирам, чьи рейсы совпадают со временем ремонтных работ.

"Информация об актуальном времени/дате вылета будет отправлена пассажирам индивидуальным сообщением на телефонные номера и электронные адреса, указанные при бронировании билетов", – говорится в сообщении.

При этом представители FlyArystan подчеркнули, что изменения произошли не по вине и вне контроля авиакомпании.

"FlyArystan поддерживает аэропорт города Астана в стремлении обеспечить безопасность полетов, однако сожалеет, что данные изменения повлияют на планы пассажиров. FlyArystan со всей стороны провел работу по согласованию нового расписания для предоставления своим пассажирам возможности произвести перелет в другое доступное время", – добавили в компании.

Также отметим, что в международном аэропорту Актау с 23 сентября по 23 октября проводится ремонт взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, аэропорт Уральска закроют с 8 по 10 октября в связи с ремонтом покрытия рулежной дорожки.

Ремонт в аэропорту Астаны

Напомним, что подобные работы в столичном аэропорту уже проводились летом этого года.

Так, 1 июля стало известно о том, что в международном аэропорту Астаны планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы – старт ремонта был назначен на 15 июля. Граждан предупреждали, что работы будут вестись каждый день с 11:00 до 18:00.

Представители гавани сообщили о том, что работы завершат 8 августа текущего года.

По плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтировано будет также светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

Позже вылетающих из Астаны пассажиров предупреждали о возможных очередях в аэропорту в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы до августа.