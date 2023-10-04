Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Аэропорт Астаны временно закроют

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

В октябре в течение трех дней будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы. Из-за этого пассажирам предложат альтернативные даты вылета, передает NUR.KZ со ссылкой на FlyArystan.

Как сообщили представители авиакомпании FlyArystan в своем официальном Telegram-канале, в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане будет закрыт 11, 16 и 18 октября в период с 13:20 до 17:20 по местному времени.

Отмечается, что авиаперевозчик предложит альтернативные даты вылета пассажирам, чьи рейсы совпадают со временем ремонтных работ.

"Информация об актуальном времени/дате вылета будет отправлена пассажирам индивидуальным сообщением на телефонные номера и электронные адреса, указанные при бронировании билетов", – говорится в сообщении.

При этом представители FlyArystan подчеркнули, что изменения произошли не по вине и вне контроля авиакомпании.

"FlyArystan поддерживает аэропорт города Астана в стремлении обеспечить безопасность полетов, однако сожалеет, что данные изменения повлияют на планы пассажиров. FlyArystan со всей стороны провел работу по согласованию нового расписания для предоставления своим пассажирам возможности произвести перелет в другое доступное время", – добавили в компании.

Также отметим, что в международном аэропорту Актау с 23 сентября по 23 октября проводится ремонт взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, аэропорт Уральска закроют с 8 по 10 октября в связи с ремонтом покрытия рулежной дорожки.

Ремонт в аэропорту Астаны

Напомним, что подобные работы в столичном аэропорту уже проводились летом этого года.

Так, 1 июля стало известно о том, что в международном аэропорту Астаны планируют осуществить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы – старт ремонта был назначен на 15 июля. Граждан предупреждали, что работы будут вестись каждый день с 11:00 до 18:00.

Представители гавани сообщили о том, что работы завершат 8 августа текущего года.

По плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтировано будет также светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

Позже вылетающих из Астаны пассажиров предупреждали о возможных очередях в аэропорту в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы до августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039549-aeroport-astany-vremenno-zakroyut-na-remont/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.