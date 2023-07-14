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Вылетающих из Астаны пассажиров предупредили о возможных очередях в аэропорту

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Столичный аэропорт
Столичный аэропорт. Фото: nn-airport.kz

С завтрашнего дня в столичном аэропорту начнется ежегодный ремонт взлетно-посадочной полосы. В связи с этим к пассажирам обратились представители Air Astana в своем официальном Telegram-канале.

В авиакомпании сообщили, что в международном аэропорту Астаны с 15 июля по 8 августа будет проводиться ежегодный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП). Работы будут вестись каждый день с 11:00 до 18:00.

"В указанный период просим пассажиров прибывать в аэропорт заранее и заблаговременно проходить процедуру регистрации на рейс. В связи с возможным увеличением пассажиропотока, вызванным корректировкой расписания рейсов, в аэропорту может возникнуть скопление пассажиров", – предупредили представители авиаперевозчика.

Также пассажиров попросили проверять информацию о статусе рейсов перед вылетом на сайте авиакомпании.

О запланированном ремонте представители аэропорта сообщали еще в феврале.

"Ремонт будет проведен на отдельных участках путем замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, также планируется ремонт светосигнального оборудования по обеспечению полетов", – говорилось в сообщении.

Также специалисты объясняли, что выбранное время ремонта связано с наиболее благоприятными условиями строительного периода.

"То есть, согласно анализу прошлых лет, (данный период времени – прим. ред.) характеризуется минимальным выпадением осадков и бесперебойной работой асфальтобетонных заводов", – поясняли эксперты.

В начале июля сообщалось, что по плану ремонта на отдельных участках ВПП сменят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтировано будет также светосигнальное оборудование по обеспечению полетов.

Также представители МИИР уже говорили о том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Астаны находится в критическом состоянии. Она была введена в эксплуатацию 20 лет назад и до этого момента проводится лишь текущий ремонт аэродромных покрытий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028702-predstaviteli-air-astana-obratilis-k-passazhiram-vyletayuschim-iz-astany/

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