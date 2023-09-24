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Дневные рейсы в аэропорту Актау перенесут из-за ремонта

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Самолет стоит в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В международном аэропорту Актау с 23 сентября по 23 октября проводится ремонт взлетно-посадочной полосы. Из-за этого некоторые рейсы будут перенесены, передает inAktau.kz.

Как сообщает издание, работы планируется проводить каждый день с 23 сентября до 23 октября с 09:00 до 21:00 по местному времени (с 10:00 до 22:00 по времени Астаны).

Отмечается, что такой ремонт проводится для обеспечения безопасности полетов, воздушных судов и пассажиров.

"Рейсы в период текущего ремонта будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Представители воздушной гавани попросили пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037877-dnevnye-reysy-v-aeroportu-aktau-perenesut-iz-za-remonta/

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