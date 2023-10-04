Колледжам Казахстана дадут возможность учить студентов онлайн

Депутаты мажилиса сегодня приняли в работу проект закона, которым расширяются права колледжей. Данным учебным заведениям хотят дать право обучать в формате онлайн, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмены начали работу над проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защиты прав детей".

Депутат Асхат Аймагамбетов сообщил, что документ подготовило Министерство просвещения.

"Проект в основном охватывает три вопроса. Во-первых, предоставить колледжам возможность онлайн-обучения. Во-вторых, открыть дополнительные образовательные учреждения в уведомительном порядке. В-третьих, создать профессиональный семейный институт поддержки детей-сирот", – сообщил он.

Напомним, в апреле Минпросвещения сообщило, что в этом учебном году выделило дополнительные 50 тысяч бюджетных мест для желающих поступить в колледжи.

Гранты выделили для поступающих на технические специальности, такие как электротехника и энергетика, электроника и автоматизация, механика и металлообработка, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта и другие.

Также в Казахстане заработал пилотный проект, который позволил учащимся 10-11 классов, обучаясь в своей школе, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах.

Добавим, что в ноябре прошлого года почти 60 казахстанских колледжей были лишены отдельных лицензий.