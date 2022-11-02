Почти 60 казахстанских колледжей лишились отдельных лицензий в этом году

Лекция. Иллюстративное фото: pixabay.com

С начала 2022 года 57 колледжей в Казахстане лишились приложений к лицензиям по ряду специальностей и квалификаций. Были аннулированы те специальности, преподавание по которым не соответствовало стандартам, сообщается на официальном сайте Минпросвещения РК.

"57 казахстанских колледжей вернули приложения к лицензиям по 133 специальностям и 164 квалификациям с начала 2022 года. Аннулирование лицензий осуществлено по тем специальностям, преподавание которых не соответствует стандартам качества, или отсутствуют условия для подготовки кадров, или не востребованы на рынке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что многие колледжи вернули лицензии по тем специальностям, которые не соответствовали профилю организации образования.

В качестве примера в ведомстве привели педагогический колледж, который имел приложение к лицензии по подготовке юристов, а также экономический колледж с лицензией на подготовку педагогов.

Также, по данным министерства, некоторые колледжи готовили специалистов, не имея необходимого учебного оборудования.

"Министерство просвещения продолжает работу по профилизации колледжей. Возврат лицензий непрофильных специальностей там, где нет условий для подготовки кадров, позволяет организациям ТиПО сфокусировать внимание на «востребованных» и профильных специальностях. Это необходимо для повышения качества технического и профессионального образования.

Ведется работа по сокращению специальностей в колледжах, где не созданы необходимые условия для обучения, отсутствует оборудование, мастерские, мастера и преподаватели", – отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

Что говорится о лицензировании колледжей в законе

Согласно Закону РК "Об образовании", колледж – это учебное заведение, реализующее образовательные программы общего среднего, технического и профессионального образования.

Отмечается, что лицензии и приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью выдаются без ограничения срока их действия для организаций начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также для Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений.

Также подчеркивается, что действие данных лицензий ограничивается пределами административно-территориальной единицы по месту регистрации лицензиата. Исключения составляют только организации, которые осуществляющего образовательную деятельность через филиалы, имеющие статус международных школ.

В пункте 2 статьи 42 данного закона говорится, что в случае лишения лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования ее учредитель принимает меры к переводу обучающихся для продолжения обучения в другие организации образования.

Напомним, в феврале стало известно о лишении лицензии Казахского медицинского университета непрерывного образования (КазМУНО). В мае лицензии лишился еще один казахстанский вуз – Университет иностранных языков и деловой карьеры, расположенный в Алматы.

В июле два вуза в Шымкенте лишили генеральной лицензии, а в августе стало известно еще об одном подобном случае с вузом в Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995391-pochti-60-kazahstanskih-kolledzhey-lishilis-otdelnyh-litsenziy-v-etom-godu/