Бесплатно поступить в колледжи сможет на 50 тысяч больше казахстанских абитуриентов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У казахстанских абитуриентов увеличился шанс бесплатно поступить в колледж. О том, для каких специальностей выделили дополнительные бюджетные места, рассказали в Министерстве просвещения РК.

Не все профессии одинаково востребованы на казахстанском рынке труда. Как правило, работодатели ищут специалистов по рабочим специальностям, но найти подходящих работников не так-то просто.

Далеко не все казахстанцы готовы тратить деньги на обучение рабочей специальности, чтобы потом считаться низкооплачиваемым работником. Впрочем, теперь ситуация может измениться, ведь в этом году в правительстве решили выделить дополнительные бюджетные места в колледжах.

"С нового учебного года планируется увеличение государственного образовательного заказа по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям на 50 тысяч мест из республиканского бюджета", – сообщили в Министерстве просвещения РК.

Гранты выделят для поступающих на технические специальности, такие как электротехника и энергетика, электроника и автоматизация, механика и металлообработка, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта и другие.

Как сообщают в ведомстве, на сегодня более 52 тысяч студентов уже выбрали эти специальности, а с увеличением количества грантов на 50 тыс. число учащихся по госзаказу может вырасти до 130 тысяч человек.

Стоит отметить, что текущее увеличение государственного образовательного заказа на технические специальности не является последним. В этом году он был увеличен на 50%, а к 2025 году его планируется повысить на 70%.

Напомним, ранее также стало известно о планах повысить размер стипендий студентам колледжей и училищ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017003-besplatno-postupit-v-kolledzhi-smozhet-na-50-tysyach-bolshe-kazahstanskih-abiturientov/