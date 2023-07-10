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Казахстанские школьники смогут получать диплом колледжа одновременно с аттестатом

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Школьница сидит за партой
Иллюстративное фото: pexels.com

Учащиеся 10-11 классов в Казахстане смогут получить диплом колледжа после окончания школы. Пилотный проект стартует с учебного года, сообщается в официальном Telegram-канале министерства просвещения.

Пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей заработает с нового учебного года во всех регионах Казахстана.

"Новая образовательная программа позволит учащимся 10-11 классов, обучаясь в своей школе, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах", – говорится в сообщении министерства.

По словам директора департамента технического и профессионального образования министерства Ерната Жунусова, в настоящее время определены 16 рабочих квалификаций.

"Обучение предполагает по 2 часа в день. На сегодня определены по 2 колледжа в каждом регионе страны. В них школьники будут проходить профессиональную подготовку", – объяснил Жунусов.

Одними из первых по данной пилотной программе начнут обучаться акмолинские школьники.

"Учащиеся будут постигать азы профессии повара, пекаря, декоративно-прикладного искусства и сварщика. В этом году в эксперименте примут участие две школы города Кокшетау.

Для ведения образовательного процесса в колледже разработана образовательная программа, готовы педагоги, оборудованы мастерские и кабинеты специальных дисциплин", – рассказал глава управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

Таким образом, параллельно с аттестатом школы учащие получат диплом колледжа, с которым смогут выйти на рынок труда.

Ранее мы писали, что некоторым учащимся в казахстанских колледжах позволят менять количество часов и содержание тем на занятиях.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в Астане имеется 9 государственных и 26 частных колледжей.

В Алматы – 22 колледжа государственной формы собственности, негосударственной – 61 учебное заведение. В Шымкенте расположено 10 колледжей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028086-kazahstanskie-shkolniki-smogut-poluchat-diplom-kolledzha-odnovremenno-s-attestatom/

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