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Когда в Астане дадут отопление, рассказали в акимате

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Мужчина трогает батарею
Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

Представитель акимата в Службе коммуникаций Астаны рассказал, когда в городе могут дать отопление – в столице нет утвержденной даты запуска, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Максат Есмагулов сообщил, что в городе нет утвержденной даты запуска отопительного сезона.

"Считают, что условно 15 октября подают тепло. У нас давно действует правило проведения отопительного сезона, принятое маслихатом, согласно которому решение о начале отопительного сезона принимает акимат.

Решение принимается в том случае, если в городе на протяжении пяти дней устанавливается среднесуточная температура +10 градусов и ниже, (в этом случае – прим. ред.) акиматом принимается решение о начале отопительного сезона. Пока данные параметры у нас не выдержаны", – заявил спикер.

Но школы, садики и больницы могут подключаться раньше, не дожидаясь решения акимата, подав заявку в АО "Теплотранзит".

Добавим, согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", в Астане завтра ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем – 16...18 градусов тепла.

В конце июня этого года стало известно, что астанчанам хотят увеличить тарифы на тепло более чем в два раза. Позже аким столицы Женис Касымбек рассказал, что стоимость кубометра воды в Астане в два-три раза, иногда в четыре раза дешевле, чем в других регионах страны. Кроме того, тариф необходимо увеличивать, по его словам, чтобы модернизировать сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035561-kogda-v-astane-dadut-otoplenie-rasskazali-v-akimate/

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