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30 лет независимости Казахстана

"Чтобы люди не ждали по 20 лет": Шарлапаев о "чистке" очереди на жилье в Казахстане

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Жилой дом
Жилой дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в правительстве глава Минпромышленности и строительства прокомментировал информацию о снятии с очереди на жилье более 200 тысяч казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Вчера стало известно, что акиматы в Казахстане взялись за "чистку" очередников на жилье – исключить планируется более 200 тысяч человек.

Некоторые люди из списка уже перестали соответствовать требованиям для получения квартир, другие купили жилье сами, также в списке обнаружили умерших людей.

Ситуацию попросили прокомментировать министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева.

"По поводу тех, кто умер. Как оказалось, что они учтены как стоящие в очереди? Этот факт нуждается в проверке. Например, если человек умер, но у него есть наследники, которым по законодательству может перейти право площади, это будет предметом отдельного обсуждения.

По оптимизации очереди – на прошлой неделе правительством были обсуждены поправки в законодательство и направлены в мажилис. Мы планируем передать администрирование очереди в Национальный институт развития. Сейчас пока самый обсуждаемый вариант – это "Отбасы банк", который будет заниматься администрированием очереди. Очередь будет оцифрована.

Мы хотим отойти в принципе от всех решений вроде жилищных комиссий, которые распределяют жилье очередникам. (…) Одна из поправок, которые мы принимаем, это исключение ситуации, когда у нас люди ждут по 20 лет очереди", – заявил министр.

Одна из поправок, по его словам, предусматривает получение жилья всеми приоритетными льготными группами в течение года.

"Во-первых, здесь важно снижение количества в очереди. Во-вторых, принцип распределения очередности и скорость, с которой люди получают квартиру. Не должно быть такого, чтобы люди ждали свои квартиры по 10-15 лет", – добавил Шарлапаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что более 15 тысяч умерших обнаружили в очереди на жилье в Казахстане.

Кроме того, мы рассказывали, за что казахстанцев могут снять с очереди на жилье.

В Казахстане также начали ставить в очередь на жилье проактивно, то есть без прямого заявления от гражданина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039310-chtoby-lyudi-ne-zhdali-po-20-let-sharlapaev-o-chistke-ocheredi-na-zhile-v-kazahstane/

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