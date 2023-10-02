Астанчанка пожаловалась на некачественный ремонт на территории EXPO

Жительница Астаны пожаловалась на некачественно уложенную брусчатку на территории EXPO. В городском акимате прокомментировали ее заявление, передает корреспондент NUR.KZ.

В группе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" на Facebook опубликовали жалобу горожанки, которая сняла на камеру брусчатку на территории EXPO в столице.

Женщина утверждает, что плитки были уложены некачественно, по ним опасно ходить.

"С лета наблюдаю эту картину. Был ремонт. Поменяли плитки на территории EXPO. Плитки уложены некачественно. По ним опасно ходить, можно упасть. Под ними всегда вода и она брызгает, в дождь – вообще невозможно. Плитки болтаются, никак не закреплены", – написала астанчанка.

Ситуацию прокомментировали в акимате города.

"Территория выставочного комплекса используется для проведения масштабных мероприятий – ярмарки, выставки и так далее. Во время организации зачастую происходят повреждения брусчатого покрытия большегрузным транспортом и спецтехникой. Нарушения благоустройства будут исправлены подрядной организацией, осуществляющей ремонтные работы", – сообщили в акимате на запрос корреспондента NUR.KZ.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура выявила нарушения во время строительства EXPO в Астане.

Напомним, церемония открытия международной выставки EXPO состоялась в июне 2017 года в Астане.

В июне 2021 года в мажилисе сообщали, что в 2020 году на содержание EXPO было потрачено 6,7 млрд тенге. При этом общая площадь комплекса зданий составляет 262 тыс. квадратных метров. В министерстве торговли и интеграции на это ответили, что комплекс EXPO-2017 до конца 2024 году перейдет на самоокупаемость.

В июне прошлого года стало известно, что траты на содержание объекта выросли в три раза за год, то есть на содержание 14 объектов EXPO-2017 было направлено 18 млрд тенге, что в 2,7 раза больше чем в 2020 году.

В августе этого года в Сети появились фотографии опор EXPO в Астане, которые были проклеены скотчем по углам. В пресс-службе АО "НК "QazExpoCongress" тогда сообщили, что скотч был использован для временной фиксации одного из элементов отделки.