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Опоры на ЭКСПО в Астане, заклеенные скотчем, удивили казахстанцев (фото)

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Опоры ЭКСПО в Астане, заклеенные скотчем
Опоры ЭКСПО в Астане. Фото: t.me/myastanacity / Alibi Baiturin

В Сети появились фотографии опор ЭКСПО в Астане, которые проклеены скотчем по углам. Пользователи этому удивились, а в "QazExpoCongress" объяснили ситуацию, передает NUR.KZ.

Фотографии появились в Telegram-канале "Астана – Что? Где? Когда?".

"Одна из туристических локаций. Конструкция арки держится на опорах, а опоры на скотче. Интересное инженерное решение. Инновационное", – написали авторы поста.

При этом в пресс-службе АО "НК "QazExpoCongress" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что скотч был использован для временной фиксации одного из элементов отделки.

"На фото изображена декоративная металлическая накладка на колоннах, которые из-за погодных условий высыхают. В этой связи АО "НК "QazExpoCongress" регулярно проводится ревизия данных элементов, а также выполняется работа по их восстановлению.

В данной ситуации скотч используется для временной фиксации профиля до момента полного склеивания с поверхностью стекла", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, обычно эта процедура занимает пару дней, и сейчас скотч на данной колонне уже демонтирован.

Добавим, что Акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress" было создано в январе 2013 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Основными целями создания компании были:

  • подготовка и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане;
  • эксплуатация и использование объектов ЭКСПО-2017 после завершения выставки.

Сейчас выставка успешно проведена, и дальнейшая цель заключается в устойчивом развитии инфраструктуры наследия ЭКСПО-2017, а в настоящем, делового центра ЕХРО.

Кроме того, АО "НК "QazExpoCongress" является главным оператором участия Казахстана во Всемирной выставке ЭКСПО в городе Дубай в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031698-opory-na-ekspo-v-astane-zakleennye-skotchem-udivili-kazahstantsev-foto/

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