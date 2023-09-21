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Генпрокуратура выявила нарушения во время строительства EXPO в Астане

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EXPO
EXPO. Иллюстративное фото: Алена Бутенко / NUR.KZ

В Министерстве промышленности и строительства на брифинге в СЦК подтвердили, что во время проверки качества строительства EXPO в Астане выявили нарушения, пишет корреспондент NUR.KZ.

Зампредседателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК Бакытжан Жунисбеков подтвердил, что проверкой качества строительства EXPO в столице занимается Генеральная прокуратура.

"Проверка проводилась, насколько мне известно, Генеральной прокуратурой", – сказал Бакытжан Жунисбеков.

Он отметил, что она еще не завершена, но уже выявлены нарушения.

Напомним, церемония открытия международной выставки EXPO состоялась в июне 2017 года в Астане.

В июне 2021 года в мажилисе сообщали, что в 2020 году на содержание EXPO было потрачено 6,7 млрд тенге. При этом общая площадь комплекса зданий составляет 262 тыс. квадратных метров. В министерстве торговли и интеграции на это ответили, что комплекс EXPO-2017 до конца 2024 году перейдет на самоокупаемость.

В июне прошлого года стало известно, что траты на содержание объекта выросли в три раза за год, то есть на содержание 14 объектов EXPO-2017 было направлено 18 млрд тенге, что в 2,7 раза больше чем в 2020 году.

В августе этого года в Сети появились фотографии опор EXPO в Астане, которые были проклеены скотчем по углам. В пресс-службе АО "НК "QazExpoCongress" тогда сообщили, что скотч был использован для временной фиксации одного из элементов отделки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037598-genprokuratura-vyyavila-narusheniya-vo-vremya-stroitelstva-expo-v-astane/

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