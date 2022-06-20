Депутат заявил, что траты на содержание объектов ЭКСПО-2017 выросли в три раза за год

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

На совместном заседании палат парламента депутат Сергей Карплюк заявил, что на содержание объектов ЭКСПО-2017 было направлено 18 млрд тенге – это почти в 3 раза больше, чем расходы в 2020 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нацкомпании QazExpoCongress целевым перечислением на содержание 14 объектов Международной специализированной выставки "Астана ЭКСПО-2017" направлено 18 млрд тенге, что в 2,7 раза больше чем в 2020 году.

Тогда как ранее рекомендовалось дальнейшее их содержание осуществлять за счет сдачи в аренду (примечание из доклада - арендаторы: МФЦА, «Астана Хаб», IТ Университет, Международный центр зеленых технологий) и оказания дополнительных платных услуг в поствыстовочный период.

Однако, судя по темпу роста расходов на содержание указанных объектов, данная рекомендация нацкомпанией QazExpoCongress игнорируется и, соответственно, бюджет не разгружается", - заявил Карплюк.

Он добавил, что такая же ситуация и с Международным финансовым центром «Астана».

"Несмотря на значительные целевые перечисления, поставленная перед ними задача по вхождению до 2020 года в десятку лучших азиатских финцентров и тридцатку ведущих мировых финцентров не выполнена.

Поэтому эта задача снова включена в качестве внешнего КPI в новую Стратегию развития со сроком реализации до 2050 года", - добавил депутат.

Он предложил пересмотреть данный механизм финансирования, поскольку государство от подобных вложений ничего не получает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974826-deputat-zayavil-chto-traty-na-soderzhanie-obektov-ekspo-2017-vyrosli-v-tri-raza-za-god/