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Теплую погоду без осадков прогнозируют в ближайшие семь дней в Шымкенте

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Желтый лист лежит на земле в лучах солнца
Желтый лист лежит на земле в лучах солнца: Freepik

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 30 сентября по 6 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 сентября в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем составит +20 градусов. Днем воздух может прогреться до +26 градусов, но ночью температура опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

1 октября вновь ожидается пасмурная погода. Температура составит около +19 градусов. Максимальная температура составит +26 градусов, а минимальная – 14 градусов тепла. Скорость ветра ожидается на отметке в 6,1 м/с.

2 октября будет переменная облачность. Средняя температура ожидается около +18 градусов. Днем температура поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

3 октября в Шымкенте синоптики обещают чистое небо. Температура в среднем вновь составит +19 градусов. Максимально температура поднимется до +25 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,4 м/с.

4 октября будет ясная погода. Среднесуточная температура прогнозируется в районе +19 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью похолодает до +14 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

5 октября в Астане - переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке +19 градусов. Максимальная температура в этот день составит +23 градусов, минимальная –около +13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 4,1 м/с.

6 октября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит +16 градусов. Воздух может прогреться и до +20 градусов, но ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038867-tepluyu-pogodu-bez-osadkov-prognoziruyut-v-blizhayshie-sem-dney-v-shymkente/

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