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С дождливой погоды начнется октябрь в Астане

Опубликовано:

Машины едут по дороге под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 30 сентября по 6 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 сентября в Астане будет дождь. Температура в среднем составит +12 градусов. Днем воздух может прогреться до +14 градусов, но ночью температура опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

1 октября тоже ожидается дождь. Температура составит около +13 градусов. Максимальная температура составит +15 градусов, а минимальная - около +10 градусов. Скорость ветра - до 4,4 м/с.

2 октября будет пасмурно. Средняя температура в этот день ожидается в районе +11 градусов. Днем воздух может прогреться до +14 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

3 октября в Астане синоптики обещают чистое небо. Температура в среднем составит +11 градусов. Максимально в этот день температура поднимется до +14 градусов, а опуститься может до +7 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,3 м/с.

4 октября будет облачно. Среднесуточная температура опять будет находиться в районе +11 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов, а ночью похолодает до +7 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

5 октября в столице будет ясная погода. Температура в среднем остановится на отметке +13 градусов. Максимальная температура составит +17 градусов, а минимальная ожидается до +9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

6 октября, по прогнозам синоптиков, вновь будет ясная погода. Средняя температура составит +14 градусов. Воздух может прогреться и до+18 градусов, но ночью похолодает до +9 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038866-s-dozhdlivoy-pogody-nachnetsya-oktyabr-v-astane/

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