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Какая погода будет в начале октября в Алматы

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Осенние листья на дереве
Листья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - начало октября будет теплым. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 сентября в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит +15 градусов. Днем воздух может прогреться до +19 градусов, но ночью температура опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 3 м/с.

1 октября ожидается переменная облачность. Температура составит около +17 градусов. Максимальная температура составит +22 градусов, а минимальная достигнет +12 градусов. Скорость ветра составит до 4 м/с.

2 октября тоже будет облачно. Средняя температура +18 градусов. Днем температура поднимется до + 22 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

3 октября в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем - около +16 градусов. Максимально температура поднимется до +20 градусов, а опуститься может до +13 градусов. Скорость ветра будет равна 3,1 м/с.

4 октября в Алматы ожидается переменная облачность. Среднесуточная температура составит +17 градусов. Днем воздух прогреется до+21 градуса, а ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

5 октября ожидается ясная погода. Температура в среднем будет находиться на отметке +18 градусов. Максимальная температура составит +23 градуса, минимальная достигнет +14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,2 м/с.

6 октября, по прогнозам синоптиков, вновь будет облачно. Средняя температура составит +18 градусов. Воздух может прогреться и до +21 градуса, но ночью похолодает до +15 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038865-kakaya-pogoda-budet-v-nachale-oktyabrya-v-almaty/

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