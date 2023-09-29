Заморозки до 3 градусов пообещали в выходные в Казахстане

В ближайшие дни, с 30 сентября по 2 октября, атмосферные фронтальные разделы будут управлять погодой Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам, в выходные атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть республики дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха.

В горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки.

По данным специалистов метеослужбы, 1 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

И только на западе республики сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном.

Также на большей части страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Температура воздуха ожидается:

в северной половине республики ночью 0...+8 градусов, днем +10...+23 градусов;

на юге, юго-востоке страны по ночам +5...+15 градусов, днем +18...+25 градусов.

Кроме того, ночью на северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до 3 градусов.

Отметим, что на днях на востоке Казахстана выпал первый снег. Высота снежного покрова близ озера Маркаколь достигла почти 30 сантиметров. Синоптики отмечали, что ранее предупреждали жителей ВКО об осадках и похолодании.

Также напомним, что на 29 сентября в некоторых регионах нашей страны также прогнозировали заморозки до 1-2 градусов ниже нуля.