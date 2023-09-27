В каких частях Казахстана будут заморозки в ближайшие дни, рассказали синоптики

Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 28 по 30 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана, под влиянием северо-западного антициклона, все еще будет погода без осадков.

Ночью и утром в северной половине республики, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидается туман.

Кроме того, на востоке страны 28 и 29 сентября в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

При этом в температурном фоне значительных изменений не ожидается, лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до +17…+23 градусов, в горных районах – +8…+13 градусов.

Что делать при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.